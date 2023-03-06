4警涉查販毒案捏造紀錄　其中1人作供稱有搜屋惟無驚動戶主

1名警長及3名警員被指於5年前在調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件經多日審訊後，屯門法院裁判官黃國輝於上周五（3日）裁定案件表面證供成立，案中除作為第3被告的涉案警員今（6日）選擇自辯外，其餘3人均選擇不作供。自辯的被告指搜屋當日因為疑犯要求不要吵醒其家人，故當時沒有打開廳燈及打開疑犯家人房門作搜查。他又指其撰寫的調查報告，包括到搜屋現場的時間之紀錄均有錯誤，但確有搜屋。辯方於今午舉證完畢，裁判官把案件押後至周四（9日）作控辯雙方結案陳詞。

涉案被告依次為警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查1宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。眾被告被指誣稱於2018年3月15日凌晨曾到1宗販毒案疑犯位於葵涌的單位搜屋。

第3被告羅學鍵作供表示，當日他負責擔任證物警員，及之後撰寫調查報告，次被告林耀然則負責紀錄時間。羅指搜屋前他們先到屯門警署取裝備，出發時首被告馮孝聰指警方的私家車無油及機件失靈，故改用馮的私家車。到達疑犯家中後，是疑犯從門口雜物處取鎖匙開門，疑犯稱與父母及年幼姪兒同住，疑犯稱他平時睡客廳，且表示希望警方不要打擾其家人，故搜屋時他們沒有開燈及進入任何房間搜查。這些事件羅均無記於報告內，因他當時認為不重要。羅按馮的指示，只搜客廳沒發現便離開。羅又稱其事後撰寫的調查報告有部分內容確有錯誤，包括搜屋時間等。控方質疑羅所指的搜屋全屬虛構，又指羅庭上證供與給予執法機構的供詞明顯不同，並指羅「作古仔」，羅則否認作古仔，並指在重看記事冊及書面口供才記得更清晰，故庭上的證供才屬準確。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022