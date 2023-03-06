調查指劏房戶身心健康不理想　團體冀增加社區藥房援助

劏房租金昂貴，但住戶生活水平一直未見好轉。據社福團體發布的調查顯示，16%受訪劏房住戶自評健康狀況屬於「差」，是2014至2015年政府就全港市民進行的同類調查的4倍；而收入愈低，則愈多住戶自我評估健康狀況為「差」。調查又發現，受訪者亦認為居住的衞生環境欠佳；該機構建議，為基層市民和長期病患者提供免費藥物諮詢服務和較可負擔的藥物。

香港社會服務聯會在去年中下旬，透過全港54間服務單位，接觸入息中位數低於全港75%的低收入劏房住戶，並收回1,105份有效問卷。是次受訪住戶的教育程度以中三以下為主，約佔60%，另3成具有中四至中六教育程度。為了解影響健康的環境因素，機構參考英國的房屋健康和安全評估系統，收集住戶面對的居住環境問題。受訪者主要認為灰塵、街外噪音和蟲害問題最嚴重，其次為缺乏自然光、屋內空氣不流通、異味及黴菌等問題。劏房居住環境愈差，住戶的自評生理健康愈集中在低於35分的低分區。

59歲的獨居劏房住戶李先生以每月4,200港元租住100平方呎劏房，他輪候單人公屋時間已超過8年。由於他是夜班司機，需要在日間休息，不過劏房隔音非常差，早上會聽到鄰居的開水喉聲音，有時更有一些裝修聲音，令他難以入睡，精神較差，甚至影響晚上的駕車工作。再者，由於劏房內的窗戶對着2樓天井，甚少開窗，房內空氣不流通，他寧可去公園坐，至少可以呼吸新鮮空氣。他又指，如有病痛都甚少求診，大多購買成藥服用，過往也沒做過全面身體檢查。

機構建議，應增加社區藥房，目的為基層市民和長期病患者提供免費藥物諮詢服務和較可負擔的藥物，並透過「醫社合作」為居民提供用藥教育活動，以提升用藥安全性；同時，亦可讓情況較穩定的長期病患者在社區藥房取藥，省去來回醫院取藥的時間。