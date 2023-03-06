新界西南屢現大規模停水　陳穎欣斥當局治標不治本　影響民生

葵涌和宜合道近梨樹路交界早前有地底食水管爆裂，葵涌區東北部、葵盛圍區、和宜合道以北和象鼻山道以北，全部樓宇食水供應暫停，影響地區廣泛，預料將有約30萬名市民受停水影響。有議員今（6日）就事件約見發展局及水務局，批評新界西南屢次出現大規模停水極為不理想，多次反映問題後仍頻頻發生，顯示當局治標不治本，且停水後臨時供水水箱不足、居民不知悉擺放位置，影響民生。

發展局首席助理秘書長及水務署助理署長回應是次意外發生原因，為其中鄰近一個路口位置的水管因交通情況未有更換。議員陳穎欣表示，水務署應盡快全面更換及加強檢修葵青、荃灣區的老化食水、鹹水喉管，同時加強監測水管滲水，優先處理高風險爆裂的水管等問題，批評新界西南區屢次出現大規模停水極為不理想，經多次反映問題後仍然頻頻發生，可見當局處理上「治標不治本，令人難以接受」，發展局、房屋署等部門亦應作好溝通協調。

對於是次意外，陳穎欣指當局未有做好改善措施，包括有居民反映臨時供水水箱不足，亦較難提前知悉擺放的位置，建議當局因應突發停水事故的嚴重程度，加快調配及增加臨時供水水車及水箱數量，並盡快通報房屋署及受影響樓宇代表，通知居民臨時供水的位置；要求當局研究引入及改善現有智能水管滲水監測系統，加強監測及巡查、加強保養喉管，防止喉管滲漏、爆裂頻生；發展局應協調各部門及屋邨、樓宇代表，就不同土地擁有者解決維修水管問題。