樟木頭及屯門擬建6千公屋單位　議員憂對鄰近交通造成壓力

政府提出多項基建計劃，最新為擬在馬鞍山樟木頭及屯門屯興路，興建合共逾6000伙公屋單位，涉款逾16億港元。惟有議員今日(6日)在立法會房屋事務委員會上提出，樟木頭項目或忽略居民意見，而且對鄰近交通造成壓力；亦有議員關注2項目造價不一問題，希望政府提供開支細節。議程經近1小時討論後，下一步將提交至工務小組委員會再議。

議員梁文廣指居民提出在年豐路南端延長並增設支路，直出馬鞍山繞道，但部門一直指不可行，因此關注當中原因。政府表示已考慮相關方案，亦與居民緊密聯繫，又指擴闊年豐路及優化迴旋處已足夠滿足交通能力，並不需作其他額外工程，而年豐路本身為普通道路，而馬鞍山繞道為高速道路，位置上需要大型交通設施改建，因此或需徵收更多土地，會影響建議可行性。

議員林筱魯關注有馬鞍山居民邀請發展局會面被拒，希望居民訴求可以直接表達。他另指出屯門項目比樟木頭項目「貴成倍」，關注當中的差異何在。房屋署副署長(發展及建築)梁健文指2個項目的地盤面積接近，但屯門項目地勢較陡峭，故工地平整難度較高，而樟木頭項目開挖的泥土數量較少，綜合各項因素下，屯門項目會較昂貴。

議員洪雯憂慮樟木頭項目導致居民人數增加，或對烏溪沙站造成壓力。梁健文指會逐步放寬年豐路的闊度，亦包括其他改善措施。

另外，惟有居於鄰近的帝琴灣凱琴居的市民，批評政府反口不願正視年豐路交通隱患，強推簡易方案，發展局更避談，將問題推向立法會，多名居民今日在會議召開前，在政府總部請願，呼籲「政府唔好泥足深陷，要聽民意」。居民代表舉起橫額，相關橫額印有李梓敬立法會議員及帝琴灣凱琴居業主立案法團字樣，但未見李梓敬現身。居民代表憂慮日後逾萬人搬入，交通將超出負荷，指政府「唔好硬追數，要做岩嘅嘢，唔係做易嘅嘢」，代表又指將來上址將有很多大型工程車出入，一旦出現樽頸，很容易出發生交通意外，並舉起「加建新路唔過分，塞車、意外會死人」等標語。

居民代表提出希望議員在會中反映實況，協助重推政府原定「第三增益方案」，即在年豐路南端延長並增設支路，直出馬鞍山繞道。而房屋事務委員會副主席梁文廣及議員林素蔚接收請願信，並指會關注相關議題。

據立法會文件指出，馬鞍山樟木頭擬興建近3,500伙公屋單位，料可居住逾9,500名居民，如順利獲批最快2029年可以入伙，整個工程造價為6億2,340萬港元，項目以6.8倍地積比發展，地盤一分為二包圍現有的樟木頭村。至於屯門屯興路擬增建2,700伙單位，最快2030年完工，涉及款項為9億6,280萬港元，擬議工程計劃無須收回私人土地，政府將會清理約5.6公頃政府土地。在所涉及的政府土地上，合共約200個住戶、約700個臨時構築物，以及共有12座墳墓及金塔會受影響。