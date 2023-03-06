港府今檢控冧天秤承建商　團體冀改善職安環境

安達臣道一處地盤去年9月發生天秤塌下嚴重工業意外，最終造3死6傷。勞工處今日(6日)正式對涉事工程公司作出檢控，有工會希望能夠給予有關單位充足的阻嚇力，認為勞工處應加強實地巡查，派出專業人員檢查器械，以及全面檢討現有地盤安全管理制度。另外，有議員認為，港府應使用智慧工具等產品，以監測高風險工序的安全性。

工聯職安健協會表示，對勞工處檢控的決定表示歡迎，同時希望通過這次檢控，對違法僱主作出足夠的阻嚇力，及提高各界對職業安全的重視，減少工業意外的發生。協會更指出，今次勞工處根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章），向涉事工程公司及相關人士提出共67項檢控，但認為政府應該盡快公布詳細調查報告。

協會又指，這次意外更應作為業界的一個「警號」，促使勞工處及僱主重新審視現有的地盤安全管理制度，現有的《工廠及工業經營（安全管理）規例》中對安全一共有14項元素規定，然而協會發覺第11至14項元素一直屬於自願性執行，包括「工作風險評估」、「安全推廣」、「程序監控計劃」、「健康保障計劃」，但如其中「工作風險評估」，一直是減低意外發生的重要程序，不應該被忽視。勞工處及僱主有責任確實執行《規例》中所有元素規定，以保障工友工作安全。

協會則建議，應全面檢討現有地盤安全管理制度，切實執行全部《工廠及工業經營（安全管理）規例》14項元素規定。協會亦指，勞工處要加強實地巡查，派出專業人員檢查器械。協會又期望盡快通過及落實《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》。議員顏汶羽亦建議，政府應帶頭使用智慧工具及在地盤應用創科產品，以監測高風險工序有否足夠裝備。