食環料清明節掃墓人士眾多　籲市民分散節日前後拜祭

清明節(4月5日)將至，食物環境衞生署今日(6日)表示，由於預計掃墓人士眾多，呼籲掃墓人士避免清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，可在節日前後更長的日子前往拜祭。而食環署轄下各骨灰安置所，亦於清明節前後期間，即3月18日至4月16日延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以方便掃墓人士並分散人流。

食環署提醒掃，墓人士留意清明節期間實施的特別交通措施。除獲准許外，所有車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的墳場及骨灰安置所。此外，在上述清明節前後期間的周六、周日及公眾假期，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。除港鐵巴士第K52A號線外，掃墓人士亦可乘搭九巴於指定日子提供的特別路線第56S號，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所；而第52S號則可來往屯門公路巴士轉乘站及曾咀靈灰安置所。

署方預計，今年清明節前後於曾咀靈灰安置所使用化寶爐的的人數眾多，為減低輪候時間和減少群眾聚集，在上述清明節前後期間的周六、周日及公眾假期，該安置所將不設即時排隊輪候化寶爐。所有化寶人士必須透過食環署網頁預約登記，或當日於安置所地下的派籌機領取籌號，才可使用化寶爐。另鼓勵市民在掃墓期間，以更環保的方式如鮮花代替燃燒香燭冥鏹拜祭先人。掃墓人士如要燃點香燭冥鏹，必須小心及只可在指定的化寶爐或鐵桶內燃燒香燭祭品，而拜祭後要確保所有火種熄滅方可離去。