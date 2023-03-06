政Whats噏：探長者幫手裝窗　黃傑龍拆螺絲手震震

香港人口老化嚴重，長者家居安全問題值得關注，獲得專業工程師資格嘅環境運動委員會主席黃傑龍，早排都跟住社企一起去唔同長者嘅屋企，睇睇佢哋需要啲咩家居設計上嘅幫助，期間黃傑龍都想幫手裝窗，但試咗多次都失敗，最終惟有搵師傅出手啦！

去咗唔同長者屋企，其中一個婆婆就想換窗，黃傑龍就化身師傅助手幫手裝窗，點知有粒螺絲拆唔到出去，搞到手震震、面都紅晒都搞唔掂，師傅就睇唔過眼出手，原來黃傑龍整咗咁耐嘅螺絲，喺師傅手中一眨眼就拆咗啦喎。

咁需要用輪椅嘅長者，家居有乜嘢要注意嘅地方？黃傑龍都有啲心得，例如洗手間唔可以過窄、有階級，門就要變趟門，洗手盆高度要降低，要裝扶手等等，佢話兩個禮拜前都冇諗過呢啲問題，係最近觀察幾個個案先明白，又話如果長者所有都要人哋幫手先做到，佢哋嘅心裏質素都會下降。言下之意，即係家居設計都要便利長者自己生活啦！

黃傑龍依家就50幾歲，亦開始諗緊將來要面對類似問題嘅話點算，佢意識到自己平時唔會留意廁所出面有一級，但當去到連去廁所都要有人幫嘅時候，呢一級就有好大障礙啦，所以佢都希望大家多諗諗長者嘅需要。