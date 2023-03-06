政Whats噏：選戰接連報「折」　潘佩璆：工會要搶新一代打工仔

選舉唔係靠運氣！有工會早前喺兩場重要嘅選戰連番報「折」，相信少不免要內部檢討失利嘅原因，而該工會嘅勞工界前議員潘佩璆就話要思考工會嘅角色，唔可以失去新一代打工仔嘅吸引力。

香港逐步復常，潘珮膠所屬嘅工會，即係工聯會早前亦搞咗個大型嘅聚會。佢當日見到咁多工會嘅「兄弟娣妹」在場都不知幾開心，但同時亦都勾起一啲愁思。係乜？咪就係選舉囉！政府仲未講立法會選舉委員會界別嗰席空缺幾時補選，煩緊派乜嘢人參選？

咁又唔係，講緊嘅係工會喺舊年年底派員競逐立法會選舉委員界別補選，亦想喺另一場全國立法機構嘅選舉可保住兩席，結果補選落敗，後者亦只能取得一席。潘佩璆早前喺社交平台貼文，話喺社會發展令勞資關係不斷改變，但係資本家同無產者嘅矛盾卻絲毫冇減少，反而因為資本愈嚟愈集中，貧富愈嚟愈懸殊而日趨嚴重，工會其實有好大嘅的發展空間，但前提係必須隨時代而改變，否則會失去對新一代勞動者嘅吸引力，而逐漸衰落。

咁點挽救？佢話要探討3樣嘢，包括擴大服務嘅對象、擴闊維權嘅定義同積極發聲。佢話無產者唔應該簡單視為只限於受僱人士，事關凡係唔能夠擁有勞動生產所需嘅資金同設備者，都係是無產者，所以要租地方、要分期付款購置或租用生財工具嘅中小微企；要租用辦事處、或以合約方式提供服務給大機構嘅專業人士，呢啲人儘管有樓有車，生活過得頗為滋潤，佢哋嘅利益其實同受僱人士無大差別。

至於擴闊維權嘅定義，佢認為為工友爭取加薪、改善工作條件、追討欠薪同賠償當然係維權，但打破少數人壟斷、令社會更公平嘅行動，同樣都係維權。仲有，佢認為工會應盡量喺一啲媒體平台，發出真正屬於市民嘅聲音。

潘佩璆自言早已退下火線，但都忍唔住要講下工會嘅發展，佢咁上心，唔知工會核心聽唔聽到呢？