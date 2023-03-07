港府發聲明　指聯合國經濟社會文化權利委員會失實誤導

香港特區政府周一（6日）深夜發聲明，強烈反對聯合國經濟、社會與文化權利委員會 （CESCR），就香港根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》提交的第4次報告所發表的審議結論。港府發言人表示，對委員會執意就多方面作出失實、偏頗及誤導的內容，表示強烈不滿及堅決拒絕。

港府發言人稱，委員會提出檢討《港區國安法》的建議，非但毫無事實根據，亦令人費解；港府亦強烈反對委員會毫無理據地抹黑特區政府在2019年黑暴期間的執法行動，強調《港區國安法》實施，扭轉了早前的亂局及嚴重暴力行為，令香港恢復穩定，重回發展的正軌。發言人續指，建立香港特區維護國家安全的機制不會損害獨立司法權，香港的司法制度亦繼續受《基本法》保障。法官在處理涉及危害國家安全案件時，一如其他案件，都是獨立公正地履行司法職責，不受任何干涉；所有面對刑事指控的人除了有權選擇律師及時保護自己的合法權益，也有權得到司法機關的公平審訊。而委員會建議取消國安處舉報熱線亦實屬無理。

對於委員會指本港職工會權利倒退，港府發言人強調，2019至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無損，亦從不受動搖，在香港行使結社自由和權利，亦從沒受損。有關委員會指香港學術自由被削弱，發言人強調特區政府一直致力維護學術自由及院校自主，兩者的保障獲基本法規定，這些保障明確及具體，其效力從未變更。

此外，港府亦不同意委員會指香港缺乏措施打擊販運人口，強調香港已有健全法律架構提供超過50多條法律條文打擊各種販運人口行為。港府發言人又反駁委員會指政府放寬抗疫措施對醫療系統造成影響的不實內容，強調政府以科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神應對新冠疫情，循序漸進精準調整抗疫措施，先後銷抵港人士酒店檢疫及核酸檢測要求、撤銷疫苗通行證，並在本月1日全面撤銷口罩令，香港的新冠粗死亡率實際上較不少西方發達經濟體為低。