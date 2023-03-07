傳3月中公布關愛隊試點「中標」隊伍　料4月接受16區申請

為支援地區工作，加強地區網絡，《施政報告》提出在18區設立「地區服務及關愛隊伍」，推展關愛活動，例如採訪有需要人士，並以荃灣與南區作為關愛隊試點。有消息人士透露，政府會在3月中公布荃灣與南區「中標」隊伍，估計隨即展開服務，並在4月開始接受餘下16區申請。據聞，政府不會一次過向「中標」隊伍提供約為80萬至120萬港元的資助，估計會先向隊伍提供「3至4成」的資助，剩餘的款額將實報實銷，同時要求相關隊伍向政府一年提交兩次工作報告。

民政及青年事務局去年12月21日正式接受荃灣和南區關愛隊申請，該局局長麥美娟亦曾表示於今年首季成立上述兩區的關愛隊，並參考兩區經驗，陸續成立其餘地區的關愛隊。政府接受申請距今已兩個月有多，惟至今仍未有公布「中標」的消息。但政圈近日有風聲，指荃灣和南區關愛隊已經接近完成審批，「關愛隊已砌得七七八八」，預計3月中可以公布「中標」隊伍，並隨即展開服務。

政府把荃灣分成19個小區，而南區關愛隊則分作17個小區。據了解，南區有3至4個小區多於一隊申請，出現競爭；亦有工會、婦女團體及救傷隊等組織申請營運關愛隊，但何者能「中標」仍是未知之數。

實際上，民政事務總署早前亦透露，會因應區情，為各小區擬備項目綱要，列明必需的服務要求，並訂定關鍵績效指標，包括服務對象總人數。然而，南區居民的經濟狀況不同，有超級豪宅，亦有公營房屋，有部分人可能不需要關愛隊的服務。有申請南區關愛隊的人士透露，為了滿足服務對象總人數要求提升「中標」機會，該申請機構將跨區服務安排寫入服務建議書之中。

就資助額方面，據了解，在兩區關愛隊開始運作後，政府不會一次過向「中標」隊伍提供所有資助，有地區人士預計當局會先向隊伍提供「3至4成」的資助，餘下的將實報實銷。該名地區人士認為安排合理，稱「萬一成舊錢比咗你，唔知你去咗邊點搞」。

亦有消息指在公布「中標」隊伍後，政府將會在4月開始接受餘下16區申請，儘管當局未正式接受申請以及公布隊伍數目，但已有地區組織「接近完成籌款」。據聞，有政黨正密鑼緊鼓，與地區組織或「友好團體」商討合作營運未接受申請的關愛隊。

政界早前曾流傳「不成文規定」，指政黨不能申請關愛隊，因此各大政黨都不會以自己名義參加關愛隊。但據了解工聯會則用「自己牌頭」申請南區關愛隊，理由是工聯會屬於工會範疇，而非政黨。亦有政黨中人形容，政黨與申請團體如同鄉會或地區組織等的關係「以合作為主」，強調「非控制」，意味政黨未必會直接參與關愛隊運作。而據悉有鄉事派同樣有意申請營運關愛隊。

東網曾就事件向民政事務總署查詢，該署回應指政府正進行關愛隊的遴選工作，並會在完成所有遴選工作後公布有關結果，亦會盡快在其餘地區成立關愛隊。