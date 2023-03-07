運署頻甩轆　易通行玩殘駕駛者

運輸署近期甩轆不斷，除了年長商用車司機續牌所需的身體檢查被指過於簡單，檢討慢，不合適駕駛的司機仍於道路上馳騁，「計時炸彈」隨時爆破之外。原定上月底於青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費亦因為該署宣傳不足，眾多司機未成功申請車輛貼；亦有車主投訴申請車輛貼後遲遲未收到，易通行變「難通行」，該署被轟亂象重重。

港府為推進「智慧城市」、改善因停車付款而引致的交通擠塞問題，2021年11月已引入《不停車繳費條例》及《道路交通（繳費貼）規例》，但運輸署於今年1月初才宣布易通行將於翌月26日率先在青沙管制區實施，不少車主均對「易通行」、「車輛貼」等感到陌生，亦僅得一個半月時間作準備。的士業界批評運輸署推行過急，指系統、申請程序複雜，司機不懂用，而較易用、每張收費120元的易通行「司機卡」曾出現缺貨，業界大呻混亂。

即使已申請車輛貼，車主亦面對寄錯、寄失車輛貼的情況。有車主指收到的車輛貼信件中的車牌號碼並非自己的，車輛類型亦有別，但包裝上顯示的地址及姓名均正確無誤。運輸署其後指易通行隧道費服務商錯配申請者資料，當時逾10名車主出現同類情況。

運輸署其後承認宣傳不足，令不少市民未有留意要申請車輛貼，又指原本推算青沙管制區車流較少，因此僅預留兩至三星期予市民申請車輛貼。但現實上，市民蜂擁於「易通行」實施前夕，客務中心及查詢熱線均擁擠，又指有1.6萬份車輛貼申請因系統出錯而遲遲未收到車輛貼，因此急急補鑊延至今年5月7日才於青沙管制區推行不停車繳費。