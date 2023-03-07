東方日報A1：通街馬路炸彈　運輸署懶懶閒

前日北角炮台山道的士落斜直衝撞傷3名途人，肇事84歲司機昨被控「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，今早在東區裁判法院提堂。意外再次敲響高齡職業司機警號，事實上申訴專員公署兩年前已指出70歲或以上駕駛者續牌體檢要求過簡，促請當局收緊。但運輸署懶懶閒，去年展開檢討才得出修例方向，例如考慮規定年長駕駛者續牌時須檢查「三高」、眼、耳、手握力及腳的反應等，但仍未諮詢業界，更遑論有修例時間表。業界及議員批評運輸署檢討歎慢板，過去十多年相關政策無與時並進。

運輸署署長羅淑佩昨承認，本港司機趨高齡化，就現時法例規定70歲或以上商用車司機，最少每3年續牌時須先做體檢，港府去年中已成立專家小組，成員包括醫管局、衞生署及香港大學醫學院代表，由老人科、家庭醫學科及內科醫生等提供意見，檢討相關體檢機制。

羅稱，目前已有頗具體的方向及概念，運輸署參考全球做法後，傾向不會對職業車司機年齡設限，但會審視年長司機的體檢要求，如年齡、加密檢查次數，以及建議詳細檢查司機的手握力、手腳協調度、眼和耳的反應等。她期望盡快提出方案予公眾討論，並視乎方案詳情、業界意見及政府承擔能力等，屆時再考慮會否向職業司機提供體檢資助。

香港汽車會會長李耀培表示，高齡司機接受體檢、續牌制度沿用三、四十年，業界十多年前已提出檢討，惟相關政策一直「追唔上」，未能與時並進，直至近年接二連三出事，社會及港府才再次關注問題。他舉例，內地和新加坡等海外國家，早就高齡、職業司機，制訂成熟的申請或續領車牌制度，「人哋做得好嘅，你就學」，難解港府檢討工作進展過慢。

李耀培認為，收緊體檢制度及制訂要求，專業醫生憑駕駛者身體和精神狀況判斷，已能篩查駕駛者是否適宜駕駛，足以加強道路安全，建議下階段再探討規限職業司機年齡。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦建議，當局加強體檢要求，例如司機續牌須出示體檢證的年齡要求可降低至65歲等。惟他反對將續牌時間縮短至一年，憂部分職業司機或會離職。倘當局進一步設駕駛年齡限制，他更擔心本港職業司機流失早已嚴重，恐進一步影響公共交通服務。

西醫工會會長梁漢輝則指，現時私家醫生判斷高齡司機是否適合駕駛時，並不會考慮對方是否職業司機。他以馬拉松為例，80多歲跑手同樣可以參賽，主要是考慮身體能否應付。他又指年長司機駕駛半小時和4小時，所需體力及精神已有很大分別。

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