外界視關愛隊為區選部署　恐爭出戰現衝突

本屆區議會任期將於年底屆滿，預計11月政府將舉行區議會選舉，外間預料即將成立的關愛隊核心成員會部署參加區選。有社區人士擔心區選或會與新成立的關愛隊產生衝突，各區關愛隊隊伍之間或會因區選「爭出線」，甚或有關愛隊成員專注區選事務而忽略關愛隊的工作。有參與申請關愛隊的新界社團聯會會長梁志祥不擔心會出現上述情況，指關愛隊和區選都「離不開」社區，均需要向街坊負責。

政府早前宣布在18區成立關愛隊，推展地區關愛活動。多個組織為拓展或保持地區影響力，亦有申請參加關愛隊。有社區人士擔心11月舉行的區議會選舉或令關愛隊出現「內鬥」，隊伍間為爭區議會議席而「打大交」，又會因為專注區選舉而忽略關愛隊，令關愛隊「停擺」。該社區人士解釋，組織參加關愛隊旨在拓展或保持地區影響力，而掌握地區影響力的原因顯然而見是為了11月的區選。即使如此，他坦言沒有辦法，惟有見步行步。

對於上述情況，梁志祥表明不擔心，指關愛隊和社區分不開，而區議會亦與社區分不開，認為有意參選的人士都會「顧及街坊嘅感受」，不會「遺棄」關愛隊，令關愛隊「停擺」，反而會「兩樣嘢一齊做」。