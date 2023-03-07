醫學會推《健康藏金庫》網頁　助長者做好健康管理

春雷初生，萬物復甦。昨日(6日)「驚蟄」是中國24個傳統節氣排行第3的節氣，代表春天來臨，萬物正準備更新的時刻。香港醫學會亦藉着「驚蟄」這個日子，發布其名為《健康藏金庫》網頁和網上影片分享頻道，以及其社區服務團隊的社交平台專頁，期望讓長者多了解健康資訊，以便在新一年為自己和家人做好健康管理。

《健康藏金庫》網頁和醫學會的網上影片分享頻道，主要收錄由該會現正推行的兩個社區長者健康管理計劃，「醫家耆康社區學堂」和「醫社耆青Level Up」製作的健康資訊和講座影片。頻道內的健康教育資訊和短片分為3類，包括運動鍛鍊、疾病管理、和精神健康。啟動後，老友記健康大學所舉辦的網上健康課堂亦會透過網上影片分享頻道直播。

該會亦會於社交平台專頁不時發布有關該會社區計劃的活動、健康資訊、義工招募、義工訓練和溫馨健康提示。另外，有興趣參與成為該會「老友記外展大使隊」的人士，可留意《健康藏金庫》網頁內「義工園地」的活動資料。該會社區服務團隊以關懷社區、支援長者居家安老為目禁，現時正推行兩個社區計劃「醫家耆康社區學堂」和「醫社耆青Level Up」，定期舉辦健康課堂講座、探訪和關懷計劃內的長者、為義工進行訓練課程、與地區社福機構合辦健康外展日等，配合昨天推出的網上資訊平台和社交媒體，希望可以匡扶社區樂齡居家安老。