內地飲品零食受歡迎　香港反向代購興起

隨着內地電商行業快速發展以及進口渠道日漸增多，深港兩地的訊息差逐漸抹平，香港的價格優勢不再，香港代購亦風光不再。內媒周一（6日）報道，一種從香港反向內地代購的風氣正在悄然興起，賺的是香港人的錢。

在新冠疫情前做了4年半香港代購的女子小葵表示，以往每周去香港一趟，最多一次賺7,000元（人民幣，下同，7,920港元），最少700元（約792港元）；現在去一次卻最多只賺300元（約340港元）。她表示本來只以港幣兌人民幣1：1收費，沒多收代購費，但現在港幣匯率高企，現她替人到香港代購，扣除車費和時間成本，基本上沒錢賺；更不提現在過關對旅客攜帶的進境物品嚴格審查，假如超出規定便要補稅或退回。

小葵表示，早前在社交軟件上發現題為「一點點代購回香港」的發文獲得熱烈回應後，她便開始模仿發文，表示可代買內地糕點、飲品和零食等，可於香港東鐵線沿線交收，每次收取20元（約23港元）「跑腿費」。發文後不到一小時，她已接獲20多個查詢。她的客戶以學生為主，「學生喜歡買奶茶甜點，買了一次覺得好吃划算方便，便會呼朋引伴一起買」；也有人託她帶一些奶茶和甜品，當成公司的下午茶。分析指，反向代購之所以能賺錢，主要是差價；現在香港購物不划算，也是因差價。過去兩年，跨境電商快速發展、內地免稅店興起，這些現象反映內地消費市場「去香港化」。