85歲的士司機涉北角嚴重車禍被控危駕　准保釋押後至5.16再訊

北角前日(5日)發生「炮彈飛的」嚴重車禍，一輛的士懷疑在炮台山道落斜時失事，高速衝落英皇道「打保齡」猛撞途人。連同的士男乘客，事故一共造成4人受傷，其中2人仍然危殆。執法部門事後拘捕涉事的85歲的哥，並落案起訴他1項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件於今早(7日)在東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官將案件押後至5月16日再訊，以等候進一步調查。裁判官指案件情節嚴重，被告年紀較大，須顧及其他道路使用者及被告的安全，故要被告交出駕駛執照。被告最終獲准以5,000港元現金保釋，並須交出旅遊證件不得離港，及每周1天到黃大仙警署報到。

現年85歲的被告倪蔡儂，被控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指被告於2023年3月5日在北角炮台山道（北行）與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛的士，引致Singh Tanya(成譚雅)及朱雙麗身體受嚴重傷害。庭上所見，被告行動緩慢，且需帶上法庭提供的助聽器才聽到庭上說話。在聽到庭上讀出控罪後他大聲表示明白。

資料顯示，案發當日被告駕駛的士沿炮台山道往大強街方向行駛時，期間懷疑落斜時失事，車輛衝落英皇道，連撞多名過路途人後，至近電車路軌位置停下。意外中有3名途人被撞傷，當中1名印度裔女子及1名女途人頭部重傷昏迷，她們1人倒臥於的士車頭前，另1人倒臥車側；其餘1名菲律賓籍女子手部受傷，的士上的男乘客則報稱腳部受傷。事後多輛救援車輛將傷者分別送往東區尤德夫人那打素醫院及律敦治醫院治理。

案件編號：ESCC 504/2023