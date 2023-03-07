高鐵周六起恢復廣東省長途列車　有班次首日預售已售罄

本港疫情逐步緩和，並全面踏上復常之路，高鐵香港段亦於本周六(11日)起重啟廣東省的長途列車服務，涵蓋肇慶東、汕頭、潮汕等14個站點，車票今日(7日)開始預售。東網記者早上到中國鐵路12306網站查詢預訂情況，發覺首天預訂車票踴躍，許多在3月11日開出的班次，在早上10時後已滿座。

根據中國鐵路12306網站，周六共有3班由西九龍站出發，前往潮汕的班次，截至早上9時，商務座和一等座仍有小量座位，二等座就仍能購票。西九龍站往肇慶東就有1班，仍有車票可預售。記者亦搜索前往汕頭的列車班次，發覺3月11日首天開出的班次已滿座，3月12日則仍有空位，商務座，一等座及二等座都可以訂票。

至於在高鐵西九龍站，今日站內已安排職員協助分流市民，亦增設取籌系統，並安排位置讓市民坐下輪候。站內的顯示屏列出，往來香港和內地各站點的班次、到達時間，以及車費表。有市民希望下周往汕頭祭祖，指今次可毋須轉車，直達汕頭，方便長者出行。另有市民指計劃下周到惠州南探親，指買票過程暢順，又稱鄉下鄰近惠州南站，感到方便。由於內地將調整全國高鐵長途列車票價，周六恢復的列車票價亦會相應加價，有購票市民認為加幅不多，可以接受。