逾8成母親身兼多職感吃力　調查指45%「多職媽媽」感焦慮

不少媽媽身兼多職，除了照顧子女，亦要打理家務和外出工作。明天(8日)為國際婦女節，有機構為了解「多職媽媽」的家庭職責和精神壓力，以實體問卷形式向身兼兩項或以上家庭職責的媽媽進行了一項關於「多職媽媽精神健康狀況」的問卷調查，結果顯示逾8成受訪媽媽對於兼顧「多職媽媽」的身份感吃力，75%變得脾氣暴躁，近45%感到焦慮和情緒低落。

香港路德會社會服務處轄下的路德家長專線於去年10月至今年1月期間，以實體問卷形式，向身兼兩項或以上家庭職責的媽媽進行問卷調查，共獲219位回應。調查發現，近9成人對作為「媽媽」這個家庭崗位感到有精神壓力，當中有近3成人的精神壓力指數為7分(以10分為最高)，佔最多。感到有精神壓力的媽媽當中，有近9成人的壓力來源是照顧及管教子女，其次是打理家務、處理買餸煮食等生活軼事，佔近4成。

在職媽媽Queenie是一名社工，平日除了要工作，亦分別要照顧一名3歲就讀K1的女兒和一名兩個月大嬰兒，同時要處理家務和照顧年紀老邁的父母，她坦言自己是「多職媽媽」。Queenie形容很多時會因為平日工作繁忙和花大量時間照顧小朋友，而忽略自己的情緒需要，「有時下班回家看到大女發脾氣，BB又在哭，自己處理不到時情緒會很低落，偶爾晚上要餵奶，導致睡眠不足，令心情欠佳。」另一位全職媽媽May育有4名孩子，分別就讀小一、K3、K2，年紀最小的一位則仍未入學，她指平日除了打理家務，亦要照顧孩子的日常生活，包括接送上下課和外出買菜等，她形容「這4年沒有真正舒服地睡一晚，因為他們半夜很淺睡。另外，他們爭玩具遇到不公平時會向我投訴，每次也要很公平處理，所以壓力很大。」其後，May參加了「Care Here多職媽媽精神健康支援計劃」的香薰蠟燭工作坊，她認為心情能得到放鬆。

「路德家長專線」及「點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏表示，在持續數年的新冠疫情影響下，「多職媽媽」的精神健康問題亦有所影響，她們往往情願為了照顧好家人、子女而犧牲自己的時間與私人空間，欠缺機會去緩解生活日常所抑壓的負面情緒。她建議媽媽們即使生活忙碌或家庭職責再多，都應該預留私人空間給自己喘息一下，例如做運動、散步、做面膜護理或小睡片刻等。