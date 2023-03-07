地盤工認非禮繼女　稱在內地父可摸女　官斥歪理判囚38個月

四旬地盤工於前年8月，藉口要求年僅13歲的繼女幫忙按摩，期間卻乘機搓揉繼女胸部，又要求繼女坐在他陽具上，更強行捉手圖讓繼女替自己手淫。他在繼女向學校社工揭發事件後被捕及檢控，於今年1月在區院承認1項非禮及2項向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為罪。法官為索取報告，押後至今天（7日）判刑。被告在報告卻稱，於內地父親可以合法觸碰女兒，今天被法官痛斥他滿口歪理。法官最終決定將他判囚3年2個月。

被告C.G.L.（48歲）承認於2021年8月7日，在一單位非禮13歲女童X；另在同年8月15及22日，向X作出嚴重猥褻行為。法官判刑時指被告要求X跨坐他身上，然後以陽具觸碰X下體，動作近似性交，指摘他把X當成洩慾工具。X的創傷報告則指她事後有輕度創傷後壓力症，對她的心理有長期影響。法官又引述被告在報告的說法，稱在內地父親可以合法觸碰女兒，痛斥他不但行為卑劣，更是滿口歪理。

案情指X案發時與生母、妹妹及被告同住，於首次案發日，被告進入X房並脫下上衣，要求X替他按摩。被告接着卻掀起X睡裙及背心內衣，以雙手打圈搓揉X胸部。X雖感害怕，但仍續為被告按摩。被告及後離開房間，並着X不要把事件告知任何人。數日後，被告又以同樣手法搓弄X胸部，更要求X坐到其陽具上。X依言坐下，並感到被告的陽具勃起及上下移動，令X下體及臀部感痛楚。被告又捉起X的手，要求X替他手淫。X曾掙扎卻不夠力，終手背隔褲摸碰到被告陽具。X及後再遭被告以同樣手法對待，於同年10月終向社工道出事件。被告其後被捕，警誡下稱「我有摸佢，但無摸佢下體」，並在錄影會面中承認曾搓揉X胸部及大腿，指是向X示範如何按摩等。

案件編號：DCCC 12/2022