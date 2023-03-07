四成青年自認貧窮　工資調整幅度低　嶺大倡重啟標準工時立法

本港有大學去年分別向青少年進行深度訪談及問卷調查，至今日(7日)公布結果，發現有40%受訪青年「自認貧窮」；而絕大部分已有全職的年輕人認為工資太低，待遇與工作不相稱，另亦認為最低工資調整幅度太低，未能受惠。研究團隊表示，最低工資水平應高於同期的「綜援」及「職津」，建議當局全面檢討政策定位及實際操作，另將檢討期改為「一年一檢」，以及重啟標準工時立法程序。

嶺南大學政策研究院、文化研究及發展中心去年5月至12月間，先後向67名18至29歲青年進行兩輪深度訪談；另進行兩輪問卷調查，成功收回164份及253份有效回應，結果得出，青年的個人月均生活支出為16,789港元，若扣除教育開支，平均每月支出亦達約14,894港元，團隊推算，要滿足現時的生活開支水平，時薪應要達到71.6港元，與目前最低工資水平相距仍然很大。

研究又發現，受訪年輕人的月入中位數為1.52萬港元，但他們絕大部分均覺得自己工資太低，待遇與工作不相稱，包括工時長、部分行業長期低薪，比不上任職其他行業的同輩，覺得不滿，並造成壓力。研究另發現，有逾80%受訪青年認為目前最低工資水平調整幅度過低，與市場脫節，認為當中水平最起碼要「吃得起一餐飯」才算合理。

研究團體建議，政府應檢討最低工資政策定位，好讓與其他扶貧政策互相配合，以保障不同社群需要；政府亦需把最低工資調整過程「透明化」，改為「一年一檢」；另建議政府重啟標準工時立法程序，訂明為每周40小時，而加班工資更應為正常工資的1.5倍，以及每月設有加班和總工時上限。