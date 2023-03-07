調查指近8成港人欲續戴口罩　半數人出於非防疫原因

口罩令在本月撤銷後，但仍有大批市民選擇繼續戴口罩。

本港3月1日起廢除口罩令，有機構今日(7日)公布最新調查，指近80%受訪市民聲稱會繼續戴口罩，但當中約半人認為理由非以防疫為主而考慮，而是覺得戴口罩較有安全感、已成為習慣、遵守社會規範等理由。調查機構預料大多數市民繼續戴口罩的現象仍會持續一段時間，籲市民互相理解，尊重他人選擇及意願。

香港研究協會是次調查於2月28日至3月6日進行，共訪問1,080名市民。結果顯示，78%受訪者表示現時「一定會」及「多數會」繼續佩戴口罩，相反18%人表示「多數不會」及「一定不會」。繼續佩戴口罩的受訪者中，48%人認為最主要原因是「減少病毒傳播」，其餘依次為「比較有安全感」，「已經成為習慣」，各佔31%及12%；2%人則認為是「遵守社會規範」。

另外，54%受訪者預計本港未來3個月物價會上升，比例較今年1月同類調查微跌1個百分點，70%受訪者表示，本地物價上升對其日常生活有負面影響。