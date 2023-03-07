警察打女致大腿瘀傷　准自簽守行為2年了事

1名警務人員被指去年10月體罰7歲女兒至大腿瘀傷，因而被控故意襲擊兒童導致不必要的苦楚或健康損害罪。案件今天在沙田裁判法院再提訊。控辯雙方同意以自簽守行為方式處理事件，結果裁判官下令這名男警自簽2000港元，守行為24個月。

本案38歲代號「LM」的被告，原被控於2022年10月18日，在青衣綠悠雅苑一單位，身為超過16歲而對7歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，而故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。案情指被告與太太已離異，他們的女兒X會輪流在父與母家居住。案發當日X在被告於青衣的住所邊看YouTube邊做功課，並向家傭謊稱瀏覽YouTube 為功課所需。被告回家後發現事主做功課進度緩慢尚未溫習，查問下家傭複述X的說法，被告遂於憤怒下拿金屬衣架打X大腿臀部4、5下。3日後X的母親發現X大腿有瘀傷，從而揭發事件。被告則於翌日被拘捕。

同類案件屢有發生，資料顯示，2021年11月，一名姓李(33歲)男警被指在其油塘住所內，疑因學業問題體罰他的7歲女兒，並被控1項向兒童作出故意襲擊導致傷害罪。至2022年11月1日，案件在觀塘裁判法院再訊，裁判官判被告自簽2,000港元，守行為2年及支付500港元訟費。

2020年1月，一名41歲男警疑在鴨脷洲住所拍打及踢年幼兒子，有人拍下影片上載到社交網。執法人員跟進調查後，於2020年5月1日以涉嫌虐兒，拘捕該名駐守中區的軍裝男警，他被停職，並於2021年9月9日被判守行為3年。

案件編號：STCC 392/2023