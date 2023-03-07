逾74%受訪者不考慮生育　政黨促設全薪產假及增侍產假

本港出生率下跌，人口漸趨高齡化。臨近三八婦女節，有政黨今日(7日)公布有關「香港生育意願、政策與托兒服務」調查。結果顯示有74.2%人傾向不考慮生育，當中有49.7%因顧及身體狀況，其次為經濟負擔大，有49.4%。該政黨建議政府應設全薪產假14周，又指男士侍產假已多年未有檢討，認為除來自商界的壓力外，政府亦未有重視家庭友善政策，要求應盡快提升男士侍產假至7日及全薪假。

該調查於2月進行，並訪問予457名市民，結果反映市民生育意願低，而不考慮生育的主要原因包括身體狀況，例如高齡產婦；經濟負擔大、教育及供養責任大；另有近3成受訪者均認為家庭壓力、難以兼顧工作及家庭及託兒服務不足。而為鼓勵市民生育，有70%人認同政府應推行生育政策，例如優先安排公屋或居屋予有子女家庭、增設「子女免稅額」等。

政黨表示，政府需要落實家庭友善政策，包括加強託兒及託管名額；全薪產假14周，並設「產後保障工作期」至產後6個月；增設「子女免稅額」及至少提供低收入家庭生育資助至少1萬港元。對於男士侍產假由2019年至今未有改變，有議員表示「不能低估商界對勞工權益增取的影響」，認為在政府目前在疫後復常主要聚焦人才政策，但卻忽略了其他家庭友善政策，強調政府應做好家庭友善政策作為配套去吸引人才。