運署指東日街市外已作交通配套　陳學鋒再轟官僚主義不聽意見

運輸署預計東日街市啟用後帶來的車流對東涌市中心一帶的交通影響輕微。

對於東網日前報道月內啟用的東涌東日街市，議員陳學鋒擔心鄰近交通配套未盡完善，令擠塞及安全問題加劇，又批評多次約見運輸署官員，但建議不獲接納，批評署方「為官避事平生恥」。運輸署回覆東網查詢時指已擴闊鄰近的過路處，又指食物環境衞生署會要求租戶協調上落貨時間，減低對附近校巴接載學童的影響，且強調在街市開幕後會加監察交通情況。

陳學鋒對該署的回應表示失望，認為署方屬官僚主義，亦不聽取地區意見，亦有閉門造車的情況。他指地區已提出意見，到時該處發生任何意外，相關部門都要負責任。

運輸署回覆指一直與相關部門就東涌東日街市發展保持緊密聯繫，並已安排工務部門於達東路及富東街交界增設交通燈及擴闊該過路處，亦在富東街增設兩個行人過路處連接至街市。所有行人過路處均符合相關設計標準，市民可以由東涌港鐵站或公共交通交匯處利用該交通燈過路處橫過達東路前往東日街市。此外，正在東涌進行的「實時交通燈號調節系統」項目已涵蓋位於達東路／富東街交界的交通燈控制路口，並於今年3月1日啟用，藉此減少使用路口車輛及行人的延誤。

東日街市將提供36個攤檔，該署指參考其他規模類近的街市，預計東日街市帶來的車流於繁忙時間對東涌市中心一帶交通的影響輕微。東日街市將設有由食物環境衞生署（食環署）負責管理的專屬的上落貨位置，街市攤檔租戶必須在此上落貨。食環署亦會要求街市管理服務承辦商做好日常街市管理，包括與租戶協調上落貨的時間，並須避免於上學／放學時段上落貨，以減低對附近學校校巴接載學童的影響。

該署表示，會在東日街市開幕後加強監察達東路及富東街的交通情況，以及與鄰近學校及居民加強溝通。如有需要，本署會適時實施交通改善措施。