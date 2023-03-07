香港生育率急速下跌　調查顯示丈夫分擔家務能提高生育意願

現今香港婦女既要照顧家中長幼，不少還要外出工作幫補家計，壓力巨大，婦女生育意願下降，香港生育率亦急速下跌，去年出生人數僅3.25萬人，是有紀錄以來出生人數最少的一年。有議員今(7日)舉行發布會，公布「港媽會生多個Wish List願望清單」調查結果，顯示當丈夫願意分擔家務、 聘請外傭可扣稅、政府提供生育津貼時，港媽生育意願會上升。

問卷有約20個項目供選擇，每名受訪市民最多可投10票，調查結果如下， 位列頭3名為丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅、政府提供生育津貼，獲得票數分別為502、472及469；餘下依次為家庭收入增加、子女有機會接受良好教育、彈性工作安排等家庭友善措施、生育後仍能提供足夠me time、社區提供更多託兒服務、子女免稅額能提高、政府為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士提供津貼。

香港中西區婦女會會長陳婉芬及副主席李正雅表示，從問卷的結果所見，媽媽決定是否生育，經濟因素是一個重要考量，故希望政府能提供生育津貼，又指香港的住屋及養育費用偏高，加上工時長問題，導致不少婦女的生育計劃一拖再拖，政府應有針對性的措施，紓緩家長在育兒方面的壓力。

針對政府早前有指生育是家庭的決定，不宜過分干預，議員陳家珮斥相關說法已經過時，表示全球已有不少先進地方均以現金津貼、稅務優惠、制定家庭友善政策等鼓勵生育，建議政府為香港新生嬰兒的父母派發「新生嬰兒現金資助」，每名嬰兒出生，父母可獲兩萬元現金資助；優化子女免稅額，除了子女出生課税年度的額外免稅額，研究引入累進式免稅額，第二名子女起免稅額遞增2.5萬元，第四名子女後劃一將子女免稅額增加一倍；研究將聘用外傭加入扣稅項目，最高限額為55,000元；增加接受輔助生殖科技方面的財政資助，為選擇使用卵子及精子冷藏服務的人士，提供50,000元津貼；加強社區託兒服務等。