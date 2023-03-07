教育局下學年推出第二輪先導計劃　邀院校舉辦應用學位課程

教育局今日（7日）公布，推出第二輪應用學位課程先導計劃，以培育更多掌握應用技術能力的高質量人才，預計課程最早於2024／25學年推出。首輪先導計劃共涵蓋4個課程，包括護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，並已於本學年推出。教育局指，在首輪未獲涵蓋的行業會獲優先考慮，指定專業／界別課程資助計劃（資助計劃）下提供自資學士學位課程的院校會獲邀提交計劃書。

教育局發言人表示，為配合《行政長官2022年施政報告》中以「職學聯通、多元發展」的策略推廣職業專才教育，並跟進2023／24年度《財政預算案》宣布的措施，政府將推出第二輪先導計劃，以研究及推動應用學位在香港的發展，進一步強化職業專才教育在專上教育層面的進階路徑。

指定專業／界別課程資助計劃（資助計劃）下提供自資學士學位課程的院校會獲邀就第二輪先導計劃提交計劃書。每所獲甄選的院校將被邀請從資助計劃涵蓋有殷切人力資源需求的行業中，選取最多兩個有較強職業元素的現有學位課程，透過修改課程的結構和內容，發展成為應用學位課程，在首輪未獲涵蓋的行業會獲優先考慮。