前年大嶼山檢走私快艇案　3名男子落網

執法人員於2021年11月3日，根據線報突擊搜查一個位於香港海域以西，近大嶼山大蠔灣的一個淺灘，並檢獲5艘懷疑被用作走私用途的快艇。

檢獲的快艇中，有4艘以遊樂船的名義註冊，餘下1艘沒有相關註冊記錄。5艘快艇均被改裝過、長約9至12米、闊約2.5米、深逾1米的懷疑走私快艇，每艘快艇各自裝有兩部300或400匹馬力的舷外引擎，而快艇在海上航行的速度可以超過時速40海里，相等於陸上駕駛超過時速約80公里的速度。快艇均沒有乘客座位，沒有救生、照明及防火設備，相信不是載人及遊樂用途，而是載貨。快艇簇新，相信當時仍未用作走私用途。

經深入調查並徵詢律政司的法律意見後，執法部門今晨（7日）以涉嫌「為走私用途而建造船隻」罪，分別在大嶼山、葵涌及慈雲山拘捕3名本地男子（28至59歲）。他們分別為快艇的掌管人或登記人，部分人有黑幫背景。執法人員相信三人是一個活躍於大嶼山區內的走私集團主腦及成員，三人稍後會被落案起訴有關罪行。執法部門表示，是首次引用根據香港法例第60章《進出口條例》第14A條「為走私用途而建造船隻」作出拘捕行動。如一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款200萬港元。