名媛碎屍慘案　死者母入稟高院　禁鄺球出售加多利山物業

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺廣智一家殺害分屍案，前夫與前家翁鄺球等已被落案起訴謀殺罪。蔡天鳳母親「五姐」張燕花昨(6日)以蔡的擬遺產管理人身份入稟高等法院，指鄺球僅是以蔡的受託人身份，代蔡持有嘉道理道117號1樓的加多利山物業業權，而蔡才是實益擁有人。張要求法庭頒令確認蔡是真正業主，及禁制鄺球任何處理業權的行為，和做手續將業權交回。

案情指，原告是死者蔡天鳳的擬遺產管理人及其母親張燕花，被告是鄺球。原告於入稟狀要求法庭宣布蔡天鳳是九龍嘉道理道117號Kadooria的1樓單位實益擁有人，鄺球只是以信託形式代蔡持有物業，並要宣布鄺球的法定業權已被禁止。原告要求法庭下令禁止鄺球或其代理人，在未經原告事先同意或知情下，出售、處置、轉讓、處理涉案單位，或就涉案單位收取任何費用，並要將物業的業權交回原告人。

據早前報道指，涉案單位實用面積1,820平方呎，4房3套房設計，連露台及工作平台，並於2019年7月16日以7,280萬港元購入，而該單位的持有人為鄺球。

案件編號：HCA 328/2023