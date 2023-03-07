涉去年3度非禮女子　再危駕襲擊2男1女　警司准保6.6再訊

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同1名女子，及涉嫌在不足1個月後危險駕駛及襲擊1名女子及2名男子。他因此被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等7項罪名，被轉介到區域法院處理。案件今天（7日）首度在區院提訊，被告暫時毋須答辯，法官按辯方要求將案件押後至6月6日再提訊，待辯方向控方索閱更多證據並向被告提供法律意見，期間被告續准保釋。

43歲被告陸振中，報稱任職警察。被控3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子X。陸另涉一事件而被控危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場危險駕駛，襲擊女子X致造成身體傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體嚴重受傷、及襲擊男子賴文顯。被告在候訊期間獲准以5,000港元保釋，另遵守一系列條件，包括不得離港，交出所有旅遊證件，不得直接或間接干擾控方證人，及每星期到警署報到1次。據悉，案發時被告正值休班，他事後已被停職。

警員知法犯法，淪為風化、傷人、酒駕等案件疑犯。去年5月，一名52歲男警被發現在大埔安邦路偷拍一名33歲女子；同月另一名休班警又被揭發在中環一日內偷拍10名女子裙底，於同年12月被判1年感化令。另在去年10月，一名休班警員與4名男子在屯門當街爭執，休班警與另外兩名男子事後被控「普通襲擊」罪。同年11月，一名休班警在沙田酒吧內與鄰枱酒客爭執，期間更取出委任證高呼「查牌」，並醉酒鬧事。

案件編號：DCCC 137/2023