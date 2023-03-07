稱3年前被警惡意毆打　3還押漢昨入稟高院索償

3名正在荔枝角收押所還押的男子昨天(6日)入稟高院，民事控告香港警務處索償。3人指3年前分別在不同的警署內遭警員毆打，致身體受到傷害，其中1人更報稱警員為索取證據而毆打他，故要求警務處作出賠償，不過入稟狀並無透露具體索償金額及受傷詳情。

原告分別是周皓文、何卓為、張家俊，被告是香港警務處。據3原告呈交法庭的入稟狀，周在2020年3月8日凌晨，於舊牛頭角警署被數名警員非法惡意毆打以索取證據，引致身體及精神受到傷害。何報稱於同日凌晨在青衣警署，被數名警員非法惡意毆打，致身體及精神受到傷害。張則報稱於同年3月7日晚至8日凌晨，在青山警署被數名警員非法惡意毆打，引致身體及精神受嚴重傷害。3人均要求被告須為涉事警員的行為負上法律責任，並為對3人所造成的身體傷害及精神損失作出賠償。

資料顯示，3名原告人的名字與1宗嫌於明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖發現炸彈案的其中3名被告之名字相同。該案懷疑涉案人士均於2020年3月初被捕，現時有8人被控。其中7人同被控於2019年11月2日至2020年3月8日期間，在香港一同串謀非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。餘下的被告周皓文則被控1項企圖製造炸藥罪。控罪指，他於2020年3月7日在九龍灣牛頭角道利基大廈A座17樓某室，企圖製造爆炸品，即炸彈。該宗案件將會交到高等法院處理。

案件編號：HCPI 51,52,53/2023