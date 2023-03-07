政Whats噏：深水埗提區會職能檢討　民政專員建制派借故離場

將於今年年尾舉行嘅換屆選舉，消息指當局將會大削直選議席之餘，仲會改做雙議席單票制、同埋重新加入委任制。深水埗區議會今日(7日)舉行大會，區議員袁海文提出臨時動議，敦促當局交代區議會職能或地區行政檢討嘅詳情，點知此舉竟引致民政專員借故離場，其後建制派區議員仿傚，集體提早步出會議場地，剩返班泛民區議員唱「獨腳戲」。

儘管經歷區議員離職潮，但深水埗區議會目前仍由泛民議員主導，今次嘅臨時議程係由區議員袁海文所遞交，內容主要問政府幾時進行「區議會職能或地區行政檢討」、會否進行公眾諮詢等。雖則話今日嘅議程文件並無注明袁提出嘅臨時議程，其內容不為其他同事所知，該區會主席覃德誠就指，秘書處將文件交予政策局同相關部門審視，之後先至再交翻畀區議會。覃對做法有疑慮，覺得就算要睇文件都要同步，唔可以喺民政處請示局方之後，主席仍然唔知文件內容。

正式討論議程之前，袁打算向深水埗民政事務專員黃昕然遞信同影相，但黃旋即閃避至會議室角落。袁不滿話「只許政府放風，不接議員請願信」。有地區代表見氣氛凝重，隨即代為接信同影相，跟住袁就向黃身處嘅會議室角落豎起拇指，連聲叫咗幾次「叻仔」。

當袁就座之後，黃始由角落走返出嚟，仲大力拍咗一下檯之後先坐低，跟住就話收到手機信息有緊急事務要處理，必須先行告退，不過佢轉身離開之前，有讀出事先準備嘅回覆，引用《基本法》97條、98條，及《區議會條例》 第61A條，話政府正展開地方行政檢討，而民政署嘅同事以及其他部門代表都唔會再對議題有任何補充。

黃步出會議室，另外兩位建制派區議員劉佩玉同何坤洲亦緊隨其後，藉詞處理街坊個案，所以要告辭啦。作為主席嘅覃只有無奈咁話「離開唔使同我講，呢度自由出入」。

該區會副主席伍月蘭分析目前嘅消息，話如果真係有委任嘅話，即使通過直選而取得議席亦會「做到趴街」，因為佢覺得委任嘅人唔會做到嘢」；另一位區議員李庭豐就批評檢討過後，香港倒退回60年代；至於提出動議嘅袁就不滿當局話溝通，但專員竟借故走人，係「口惠而實不至」。最終會議喺建制區議員同民政專員離席嘅情況下，動議全數通過，泛民嘅獨腳戲至此結束，但到底區議會會點改革，都仲未有官方消息。