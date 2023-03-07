政Whats噏：高齡的士司機再惹關注　謝偉銓提質詢促政府交代

日前北角炮台山道發生嚴重車禍，一輛失控嘅的士橫衝直撞，恍如「保齡球」咁傷及途人人，事件不但令全城震驚，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)亦為之愕然，事關佢嘅住所就喺意外現場附近。

Tony尋日(6日)喺社交平台貼文，話呢宗意外再次引起社會對的士司機高齡化嘅關注，仲話咁橋佢喺一個禮拜前向立法會秘書處申請就「的士司機高齡化及人手短缺」提出質詢，但最快要排到本月尾嘅大會先有機會抽中，雖然距今仲有3個禮拜，但最終結果真係難以預料喎。

點解Tony會質詢呢個問題？事關涉及高齡司機嘅意外不但有前科，兼且有惡化嘅趨勢。佢舉例話今年一月，一名87歲的士司機於短短9日之內發生3次意外，最嚴重一次導致整架的士翻側，有乘客受傷送院，所以佢希望政府可以交代涉及的士嘅意外，以及整體交通意外所佔嘅比例，同埋提交唔同年齡組別嘅司機涉及意外嘅數字。

同時佢亦要求政府就的士司機高齡化、人手短缺同駕駛安全問題，會採取邊種措施、以及有何具體成效，同埋有冇研究點樣促進的士業界應用新科技，例如保持行車線警報、自動緊急煞車系統、監察司機狀態同駕駛行為等嘅裝置等，以減少交通意外嘅機率。

運輸署署長羅淑佩呢兩日都話要檢討一下70歲以上嘅的士司機體檢機制，仲話舊年年中成立嘅專家小組正檢視年長司機、特別係商用車司機嘅體檢安排，包括加密次數及新增體檢項目，而專家小組喺今個月將再開會。佢形容屆時嘅會議「關鍵」，若方案成熟，好快就會諮詢業界同交立法會討論，展開修例工作，又保證今次檢視唔會不了了之。

雖然條Tony口頭質詢要到月底先可能提到，即係仲有個3禮拜時間，相信運輸署點都做到啲嘢出嚟，到時運輸及物流局局長林世雄唔會擘大個口得個窿啩！