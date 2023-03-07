上海粗炒附送「令立立」巨型小強　網民：新鮮高蛋白質食材

外出用膳時，吃到異物不但掃興，更有機會產生陰影。有市民今日(7日)在社交平台專頁上發文，表示在灣仔某間上海菜老店點了一客上海粗炒，惟上菜時一大碟啡色炒麵，卻驚見一隻如拇指般大的巨型曱甴。事主經歷吸引眾多網民留言，有人表示「好大隻『大強』」、「炒到(小強)亮晶晶，好入味咁」；也有網民笑指曱甴為高蛋白質食材；有「加料」證明粗炒「非雪藏、好新鮮」，更有人命名菜式為「曱甴子炒麵」。

從事主上載的圖片可見，該碟油光滿「麵」的上海粗炒，除了混合着椰菜、肉絲等正常配菜，更拌着一隻已反肚的曱甴，該小強更被烹煮至啡色，在粗炒老抽下猶如有保護色。不過，免費「添加」的配料令事主難以下咽，坦言頓時「嚇到冇晒胃口」。

她又向網民表示，該店侍應已不停道歉，更主動換上另一碟上海粗炒，惟事主已對涉事食肆有陰影，「冇信心再食」。有網民留言表示，即使再抄多一碟，用同一鑊炒，依然會有「曱甴香」。另有網民詢問事主有否就此向食環署投訴，她僅表示「有一刻真係想咁做」，但擔心食環會要求食肆停業清潔，「又好似好慘咁」，故最終沒有再追究。