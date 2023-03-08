九旬持牌女小販如廁暫交親友看檔　遭食環沒收炒栗子車惹議

一宗食環署人員向流動小販執法事件，在網上引起熱議。據悉一名持有流動小販牌照的九旬老婦，日前在港鐵長沙灣站一個出口擺賣炒栗子時，因上廁所離開攤檔，將炒栗子車交由沒有持牌的男親友暫時看管，結果男親友被食環署人員控告無牌擺檔，婆婆的謀生工具炒栗子車亦被沒收。婆婆返抵現場得悉事件後，坐地哭訴，食環署人員則報警求助。有關片段在社交網站上流傳，惹來網民關注。

據指涉事女小販已經九十多歲，一向在深水埗和長沙灣一帶擺檔，而事發在周一（6日）傍晚。從網上片段可見，涉事女小販得悉上述情況後，情緒激動，向在場調停的警員哭訴：「大牌細牌喺晒個檔口度，點解要告我無牌喎？」之後有警員向她表示：「食環署職員要帶你返差館，請你合作，如果你唔合作，有機會干犯阻礙公職人員執行職務」，另外現場亦有人表示：「起身啦婆婆，法治之區嚟㗎呢度」，其時多名市民駐足觀看。

事件在網上引起關注，有網民認為食環署執法「洗唔洗(使唔使)趕到禁(咁)盡？！呀婆(阿婆)去個廁所就沒收人地架搵食車！」但亦有人認為，女小販可能離開頗長時間，食環署才展開執法行動。