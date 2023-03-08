迪士尼慶祝婦女節　多個漫威女英雄將在明日世界舞台亮相

今日(3月8日)為三八婦女節，香港迪士尼為慶祝節日，樂園內將有多個Marvel女英雄在明日世界舞台與大家見面；今日的「米奇與好友大街狂歡派對」亦設特別版本，特意邀請約百位來自香港聖公會東涌綜合服務的婦女團體和家庭到場欣賞。

另外，主題樂園一向是個大人細路流連忘返的地方，當中或須歸功於樂園的一眾工作人員。適逢三八婦女節，迪士尼答謝製作女總監虞楟的貢獻，在平衡家庭與工作下，帶領團隊屢推創新演出。在主題樂園工作逾17年的虞楟，畢業於香港演藝學院，鍾情藝術和舞台表演，她認為迪士尼在不同領域都能保持高水準的品質，與自己一直追求的理念很脗合，正正是她喜歡在主題樂園工作的原因。現時她負責領導公司演出的製作團隊，確保項目順利完成。

虞楟除了是製作總監外，也是兩個孩子的母親，她積極帶領團隊在工作中尋求創新，希望不同背景和能力的賓客都能欣賞迪士尼的精彩演出。雖然身兼兩職的她工作繁忙，但她無放棄陪伴家人的時間，例如她會帶子女到迪士尼欣賞自己有份製作的表演，子女亦會因她的工作而感到驕傲，成為她工作的動力。身為母親，她亦會特別體諒同事的處境，明白大家需要平衡工作和生活的時間，有更多時間陪伴家人。