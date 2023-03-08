港大首辦入學嘉許典禮　近200新生獲約6000萬獎學金

香港大學本周一(6日)首次舉行「港大入學獎學金嘉許典禮」，近200位於本學年入學、在學術及非學術範疇有卓越表現的新生參與。獲嘉許的學生分別來自超過30個國家或地區，包括香港。是次獎學金分別來自大學、捐助機構和個人，以及港府的獎學金，頒發總額達約6,000萬港元。

來自基層家庭的羅銦霆是「怡和-香港大學獎學金」得獎主之一，獲得9萬港元獎金，她正就讀社會科學學士(政治學與法學)及法學士雙學位課程。與家人在細小的居所生活，一直須在睡床上溫習、做功課的羅同學，深信知識改變命運，惟現今的知識型社會，在學有所成的過程中需要非常龐大的開支，例如設備、教材及補習費用，貧窮家庭一般無多餘錢投資下一代的學習，令他們不能接受良好教育，未能覓得收入較佳的工作。她形容情況猶如惡性循環，政府、社會須共同努力，解決跨代貧窮問題，才可達致公平。

至於就讀法學士一年級的黃裕婷，是其中一位「李兆基獎學金」得獎者。她透露，相關獎學金是令她由英國回港讀書的誘因，認為得獎是獎勵她在學業上的表現，感到極大鼓舞。而就讀工商管理學學士眾國際商業及環球管理)一年級的黃俊明，則在文憑試上考獲佳績，得到「文憑試Top 1%獎學金」，獎金為5萬港元。