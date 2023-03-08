東方日報A1：經濟養育重擔　74%港人唔願生創新高

香港這個悲情城市，政府的生育政策配套不足，拒生育的港人創新高！本港生育率過去30年呈下跌趨勢，有政黨發表港人生育意願調查，多達74.2%人不考慮生育，創同類調查新高。而不願生育的主因包括高齡產婦憂身體狀況；經濟負擔大；教育及供養責任大。為解決問題，有近60%人認為政府應助有子女家庭上樓，否則難「蝸居湊仔」。議員批評政府對生育政策遲緩、沒有概念，政府對生育政策早已「落閘」，導致整個社會青黃不接。

適逢國際婦女節，有政黨早於2月進行「香港生育意願、政策與託兒服務」調查，訪問了457人。結果反映港人生育意願極低，原因包括49.7%人表示擔心身體狀況，例如屬高齡產婦；其次為經濟負擔大，有49.4%；以及教育和供養責任大，有45.9%；另有近30%人認為因家庭壓力、難以兼顧工作，加上家庭及託兒服務不足，令生育意願大減。

為鼓勵生育，有70%人認為政府應推行生育政策。當中最受歡迎的建議為增加託兒支援服務，有66.5%；其次為鼓勵公司提供更多家庭友善政策，有63%；以及增加學生津貼金額，有62.1%。此外，房屋問題亦困擾港人，致生育意願減退，有59.3%人認為政府應優先安排公屋或居屋予有子女家庭；47.5%人建議增建公營房屋等。

根據政府統計處資料顯示，本港生育水平大致呈下跌趨勢。總和生育率從1991年每千名女性有1,281名活產嬰兒，下降至2003年的901名。雖然該比率曾回升至2012年的1,285名，惟之後仍逐漸下降至2019年的1,064名，疫下更進一步降至2021年的772名。在整段期間，總和生育率持續低於2,100名的更替水平。

政黨認為政府需要落實家庭友善政策，包括加強託兒及託管名額；全薪產假14周，並設「產後保障工作期」至產假後6個月；同時增設子女教育免稅額，及提供低收入家庭生育資助至少一萬元。

男士侍產假由2019年至今未有改變，議員郭偉强坦言：「不能低估商界對勞工權益爭取的影響」，認為政府在疫後復常，主要聚焦人才政策，卻忽略了其他家庭友善政策。政府應做好家庭友善政策作為配套去吸引人才，他建議政府盡快提升男士侍產假至全薪7天。

對於勞工及福利局局長孫玉菡早前稱，政府不宜過分干預市民生育，郭偉强狠批政府是對生育政策「落閘」，人口政策關乎本地就業、人口質素等問題，政府對此卻沒有重視，擔心將加重經濟、醫療負擔，「好大程度會令社會有青黃不接的問題！」

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