證件多到「眼花」　辦理又費時　學者倡部分合併便利市民

本港市民每日出入少不免帶着一疊卡，包括香港身份證、《港澳居民來往內地通行證》(俗稱「回鄉證」)、駕駛執照及八達通卡等，令人眼花繚亂，不時出現「攞錯卡」情況。而申領各種證件要付費之餘，近期辦理回鄉證或續領駕駛執照亦花大量時間排隊辦理。社會有聲音建議合併部分卡，例如把香港身份證與回鄉證合二為一，過關便可一卡通行。有學者稱讚有關意見便利市民，尤其是在內地工作或經商的港人。

中港恢復通關後，中旅社5間證件服務中心塞滿續領回鄉證人士，無預約人士更是撲空，失望而回。另外，港人外遊愈來愈多人，早前報道指在運輸署牌照事務處申領國際駕駛許可證要排隊3小時。有意見認為，政府應該重新檢視不同證件的用途，考慮把部分證件合併，化繁為簡，令市民「袋少張卡」，例如考慮把香港入境處發出的香港身份證，以及由中國旅行社發出的回鄉證合併。

事實上，目前香港居民要往返內地，在香港出入境管制站要使用香港身份證在傳統櫃枱辦理出入境手續，或使用e-道，毋須出示旅行證件；而在內地口岸，香港居民則要出示回鄉證。成人首次申領回鄉證收費為390港元，因遺失或損壞而需補發則為590港元，急件另再加錢。倘合併兩卡，實在省時省錢又方便。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認同上述建議方向，認為隨着高鐵西九龍站實施一地兩檢，已大大便利市民出行，下一步可以考慮把證件功能合併，一卡通行，當然很多細節要考慮，亦不是單是港府一方可以決定。

他續指，目前香港居民到國內工作或做生意，很多時都是出示回鄉證作為身份證明，故撇除無領取回鄉證及無法領取回鄉證人士，將兩卡功能合併，並統一發放機構，確實便利到香港居民，建議港府當局可以參考有關意見，研究有關意見的可行性，或以此作為基礎，研究更多便利市民的措施。