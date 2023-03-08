躺地嘆支煙　快活似神仙　港鐵車廂「煲煙男」行為惹議

港府早前提高煙草稅增加煙價，盼望減低吸煙人口，似乎成效不彰。事關有人連5,000蚊罰款都毫不在乎，決定「躺地歎支煙 快活似神仙 」。近日有人上傳「地鐵煲煙」影片，指有人公然在港鐵內吸煙，背景亦清楚聽到「下一站深水埗」的到站提示，隨即引起網民熱烈討論，批評「煲煙男」欠缺公德心。東網已就有關片段向港鐵查詢，正等候回覆。

東網收到讀者報料，從其提供的片段可見，一名身穿墨綠色外套的男子挨坐港鐵車廂地下，取出火機「施施然」燃點口中的香煙，再率性地隨手掉向同樣坐於地下的女伴，就急不及待閉眼「吞雲吐霧」，狀甚享受。該名男子「充電」後，更慵懶地將姿勢轉為躺臥，隨即再熟練地深吸一啖，再徐徐吐出煙霧，一派悠然自得。由於背景傳來「下一站，深水埗」的抵站提示，令觀眾得以確定拍攝地點正為港鐵車廂。

由於該位「煲煙男」行動遲緩，眼神憂鬱，甚有電影張力，令人懷疑他除吸食香煙外，是否還有吸食其他危險藥物。有網民就質疑為何無港鐵職員制止，「黃衫人(港鐵職員)仲唔出嚟跪頸？」有好事者則回應「佢哋(港鐵)最叻查飛嘅啫，最多咪講句『先生，唔好食煙』」。亦有人從「煲煙男」及其女伴的衣着打扮及行為分析，「係咪啲『專才』呀？」。

根據《香港鐵路附例》，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違者最高可被罰款5000港元。