高鐵往汕頭列車延誤一天復航　港鐵：內地車務調動

高鐵香港段將全面恢復往返內地各城市，原定本周六(11日)起恢復往汕頭、潮汕等14個長途站點的列車服務，於昨晨(7日)開始售票。不過，其中西九龍站往汕頭的列車，延誤一天才復運，港鐵解釋由於內地車務調動，往返汕頭的列車會於下周日(12日)起服務乘客。有立法會議員認為，高鐵復運中途站有助吸引更多內地旅客到西九文化區等旅遊熱點，又盼舉辦更多高鐵團。

西九龍站往汕頭的列車服務延遲一天復運，港鐵昨日開售後並無主動公布，至晚上才確認延遲，港鐵發言人解釋指，因為內地車務調動，往返汕頭的列車會於3月12日起服務乘客。

另外，旅遊界議員姚柏良今日(8日)出席電台節目中表示，內地旅客乘高鐵到西九龍站後，附近的西九文化區等都是旅客的首個打卡點，預期未來經高鐵入境旅客量會提升。在出境方面，業界期望可營辦更多高鐵團。

姚又指，高鐵恢復部分中途站，對業界是好消息，因為組團以至自由行的選擇都有增加，但現時高鐵以「散飛」模式購票，手續較複雜。他指，由本港購買的去程車票，可透過向港鐵申請團隊票，但由內地回程時，需要透過當地中鐵分局安排車票返港，對本港旅社來說較困難，人工成本較高，期望港鐵及特區政府，向內地中鐵總局反映，為業界提供適度團體票配額。