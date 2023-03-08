將軍澳擬增2新街渡　半小時內往來西灣河　滘西村周末紅日開船

為加強將軍澳區對外交通，運輸署擬開辦兩條街渡渡輪服務，由將軍澳(南)往來西灣河，以及西貢經糧船灣前往滘西村。相關渡輪服務正進行招標，本月底截標，預計最快今年第二季開辦航線。

據運輸署文件顯示， 「將軍澳(南)–西灣河」街渡將每日提供服務，時間為早上約7時至9時，最低要求每45分鐘一班船，該航程總長約5.3公里，需時少於半小時。「西貢–糧船灣-滘西村」街渡服務日數為周六、周日及公眾期假，每日不少於3班，而約26.8公里航程需時不超過125分鐘。署方同時要求，營運船隻載客量將不少於40人，而船上須有八達通收費裝置。

另外，就將藍隧道去年通車，運輸署正計劃月內增加過海巴士線，據了解新巴士線或有望於今月20日投入服務。城巴回覆指，作為日出康城主要公共巴士服務營辦商，正計劃開辦兩條新路線，分別直達港島東區及中西區，並與運輸署商討具體通車日期及安排。期望將康城與港島距離從此拉近，並一直與運輸署及地區人士保持聯繫。九巴回覆稱正與運輸署積極跟進。