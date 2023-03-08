起底罪第二宗判刑　36歲女子判囚2個月緩刑兩年

再有人因「起底」罪被判刑。沙田裁判法院早前裁定36歲女子岑溱蕎在認罪下判處罪成，共14項涉及「起底」的控罪罪名成立，而法庭經考慮相關報告後，於今日(8日)判處被告監禁兩個月，緩刑兩年。個人資料私隱專員鍾麗玲表示歡迎法庭裁決。

鍾麗玲表示，市民應循合法途徑處理糾紛，認為將他人「起底」並無助解決任何問題，只會令衝突升級。鍾又稱「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，可被處即時監禁，最高可被處罰款100萬港元及監禁5年。

被告岑溱蕎從事網上買賣活動，事主曾是其供應商，2人之間的商業關係其後演變成金錢糾紛。2021年12月期間，被告在一個社交媒體平台約14個不同的群組中發文，聲稱有人騙財，文中披露了事主與她丈夫的個人資料。被披露的個人資料包括中文姓名、相片，以及事主的電話號碼。私隱專員公署於2022年7月26日拘捕被告。這宗案件是自2021年10月8日「起底」新條文生效後，第二宗因違反相關規定被私隱專員公署檢控，而被法庭判刑的案件。

案件編號：STCC 3175/2022