調查指港婦女幸福感平均76分　生活滿意度隨居所面積遞增

今日(8日)是三八婦女節，有組織去年底展開「香港婦女幸福感問卷調查」，並於今日公布結果，發現3年疫情過後，本港婦女的整體心理幸福感，平均分達76.77分(以100分為滿分)，而50歲以上女性的心理幸福感，則較50歲以下女性更為顯著。

香港好聯盟去年12月底展開調查，訪問了1,209名18歲或以上女性，為疫情後首份關於全港婦女心理幸福感的綜合調查。調查發現，本港婦女的整體心理幸福感平均分達76.77分，組織形容分數「合格」，其中5個高範疇分別為個人成長(80.63分)、感恩(78.78分)、環境控制(78.67分)、挫折後成長(77.61分)、以及良好人際關係(46.56分)。

調查又發現，隨着居所面積、年齡愈大，學歷愈高，心理幸福感、生活滿意度等指標亦隨之增加，譬如年齡每增10歲，心理幸福感會增加2.3分；居所面積每增加150呎，心理幸福感則同樣增加1.87分；而學歷每增加一級，心理幸福感更大增3.79分。

聯盟建議，政府應投放資源，提升中下收入階層婦女教育水平及職業技能，增加求職能力；居所方面，則建議政府加快興建公屋及過渡性房屋，補貼劏房租金。至於社福機構及政府亦應加強照顧者支援，包括與婦女團體合作，向有需要婦女提供社工支援，甚或在全港各區鐵路站附近開設託兒中心，以減輕婦女照顧子女壓力，釋放更多的婦女勞動力。