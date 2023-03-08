旺角麥花臣招聘會提供逾4000職位　有求職者父母陪同「揀工」

勞工處今日(8日)起一連兩日於旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，60間參與機構合共提供超過4,700個職位空缺，當中一半來自飲食、零售及酒店業。有求職者表示以工作地點及薪酬作為考慮；亦有父母陪同剛在內地畢業的求職者則因不諳粵語，希望找到文職工作。

勞工處舉行大型招聘會不論求職人士或求才公司一樣人數眾多。有物業管理公司稱最近有不少新樓盤入伙，需要聘請大量前線保安員；而餐飲業同樣人手短缺，有日式拉麵店負責人話，公司會提供較有競爭力的福利，無需工作經驗，希望聘請60人。

有求職者希望找到保安工作，主要以工作地點及薪酬作為考慮，坦言不希望花太多時間在交通上，又稱雖職缺多，但要找到適合自己的工作並不容易。有於內地畢業由父母陪同來港定居的求職者則指，不懂粵語，故希望父母為她選擇一些會計文職工作。

據勞工處日前介紹，是次招聘會中逾8成為全職空缺，大部分月薪介乎11,000元至22,000元，而職位類別廣泛，包括麵包技師、會計主任、訓練幹事、機電維修員、客戶服務主任、廚師、禮賓助理、管理培訓生、助理安全主任、保安員等。其中，約97%職位空缺學歷要求為中六或以下，而約58%空缺更無需相關工作經驗。招聘會開放時間為早上11時至下午5時半，費用全免。求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。