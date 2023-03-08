醫管局設檢視委員會補鑊　擬1個月內檢測各項設備及樓宇建築

本港公立醫院近日接連爆出多宗醫療設備事故，其中葵涌醫院有診症室今日(8日)凌晨有天花倒塌。醫管局今午召開記者會，除了交代事故詳細，另公布將成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，由醫管局大會成員溫文儀任主席，會計劃1個月內就檢視醫院聯網的各項設施，包括手術燈、樓宇建築等。

醫管局行政總裁高拔陞表示，十分關注近期事件影響病人及醫護的安全，成立的委員會會關注承辦商工作，就設施做例行檢查並跟進責任。醫管局策略發展總監程偉權指，醫管局對有關承辦商的工作成效不滿意，會加強督導及繼續觀察表示工作成效不合標準，不排除將之匯報監管機構處理。委員會亦會就通報機制及內外溝通的改善空間作出建議，盼3個月內有檢討結果。

針對近期市民均從網上得知公院的事故，有聲音質疑局方未有及時對外公開，高則表示局方有一定的通報機制，並堅持公開透明對外公布，並要求職員根據早期事故匯報系統，報告有關問題從而通知管理職、聯網等跟進事件；另強調局方需有初步資料後，才作出公布，並需要時間理解會否有其他設施都存有相同問題。