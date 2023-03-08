修例加快發展程序　議員批政府違程序正義

發展局建議修訂多個與發展相關的法定程序，去年年底提出《2022年發展(城市規劃、土地及工程)( 雜項修訂 )條例草案》，立法會相關委員會今（8日）進行會議，議員質疑條例修訂後政府可以名正言順隨意隨時改變土地用途，有違程序正義，而臨時用途不設限，擔心政府「廿年都唔做嘢」；又認為公眾諮詢由3輪減少至1輪也忽視市民意見。政府回應稱「唔傾向」對臨時設限，而內部也會審議改變土地用途，不過大部分議員均指此說法不過是「左手睇住右手」，難以服眾。

議員江玉歡擔憂修訂條例中16AA條加入後，政府可以名正言順隨意隨時改變土地用途，原業主被剝奪財產權後對改變用途毫無過問及反對權力，有違自然公正原則精神，且擔心觸及《基本法》第6條、第11條及第105條規定，而政府在法理與桯序方面，涉嫌損害程序正義、私人產權及公眾知情權。發展局常任秘書長何珮玲女士回應指，希望對改變土地用途會有相關的規範和確定機制，強調情況不常出現，又指政府同意改變用途要有透明度和公眾參與，因此每次改變前會與區議會諮詢。

同時，江質疑政府為何不將臨時用途土地作時限，何指政府「唔傾向」對臨時設限，但會有內部機制去制約政府部門，亦會有高級官員審批。議員田北辰對回應不滿，指「任何嘢冇期限都驚」，擔心不設限，導致「暫時變永久」、「廿年都唔做嘢」；而何指政府內部、行政會議會把關改變土地用途，但田稱這種「行政會議把關、政府首長顧問把關」的模式只是「左手睇住右手」，行為很難服眾，收回土地後又改變用途，過程中業主沒有發言權。何回應政府「唔想一刀切」，想「有彈性」，又表示明白私有產權的重要，不過強調基本法105條是保護在地擁有權益，並非前業主，因此認為前業主在改變土地用途上沒有任何權益。

另外，議員狄志遠質疑草案提出制圖過程只邀請公眾作1輪申述，與過往3輪相比「不能接受」，當局雖回應因「第二轉意見已經好重複，甚至係同一班人」而作此決定，但狄強調政府不應假設公眾意見無用，何回應只要有參與過城規會討論都對意見重複有同感，認為3輪諮詢對提速提量無幫助。

議員洪雯直指拖慢香港造地關鍵原因不單單是公眾諮詢，而是政府內部審批，部門審批一拖再拖、各部門沒有協議均導致發展緩慢，建議規定政府各個部門同樣對發展申請只能提出一輪諮詢，再指派一個部門作為統籌機構，協調意見，稱「限制公眾權力都要限制政府權力」，何回應會聽取意見。

法例修訂主要包括6條法例，包括城市規劃條例，收回土地條例，鐵路條例等。預計建議實施後，一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」的時間，將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至7年等。