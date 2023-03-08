油麻地躉船少載貨櫃惹懷疑　起獲8900萬元私煙拘2男

執法部門近日展開打擊水路走私私煙行動，上周五(3日)上午時分，人員在油麻地對開海面發現一艘躉船，當時船上僅裝放3個貨櫃，有違一般載滿數十個貨櫃來減低成本的常規，而且其形迹可疑，似乎利用其他正常船隻作遮擋掩護，懷疑正進行走私活動。人員跟進調查後，分別在青衣青鴻路及大角咀海輝道截查2輛涉案貨櫃車，並在車上2個貨櫃，檢獲約1,900萬支懷疑私煙，相信相關貨櫃較早前從躉船卸下。人員其後突擊搜查油麻地貨物裝卸區一艘躉船，再從船上一個貨櫃起出約500萬支懷疑私煙。涉案私煙總貨值約8,900萬港元，應貨稅值約6,000萬港元，人員同時拘捕2名分別30歲及62歲男貨車司機。

調查人員指出，隨防疫措施進一步放寬，以及市面人流增加，市面對於私煙的需求有所上升，私煙集團趁機會補充貨源，以供應本地或海外市場。此外，不法分子為分散風險，利用多輛貨櫃車，企圖將載有私煙的貨櫃存放於不同地方，藉此減低被查獲造成的損失。今次案件中，大約有3成私煙為本地不常見的品牌，相信會在本地重新包裝，再「轉口」至海外其他地方。該部門會繼續追查私煙來源及去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員補充，由上月22日增加煙草稅開始，該部門在全港各界打擊各類私煙活動，連同上述案件，一共偵破77宗私煙案，檢獲近5,800萬支、市值約2億港元的懷疑私煙，過程中拘捕47男7女(15至79歲)及扣查4輛汽車；而今年截至目前為止，該部門累計起獲約1.6億支懷疑私煙，其貨值及應課稅值分別高達6億港元和4億港元。