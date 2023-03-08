公院疑樓宇老化致事故頻生　醫管局未主動公布　議員促增透明度

有測量師向傳媒表示，公院接連爆出冧天花事故，或與醫院樓宇老化有關，不少醫院已有20至30年，甚至50至60年樓齡。若定期檢查，可發現早期及輕微的問題，盡早採取針對性的預防措施。惟由於醫院使用率很高，難以定期騰空位置進行全面檢查及維修保養，並非抬頭看就能察覺假天花等潛在結構問題。

議員陳凱欣認為，公院接二連三發生墜物事故，衝擊公眾對公院安全性的信任，批評病人及醫護人員要憂慮隨時有物件墜下，實在匪夷所思。她又提到，事故多由媒體揭發後再由公院「被動」披露，反映當局對醫院設施、儀器質素管理及維修保養方面存在問題，亦凸顯有前線員工可能「睇唔過眼」而主動揭發。

陳凱欣促請醫管局增加透明度，並正視對公眾及醫院內部的通報機制，切勿心存僥倖。多宗事故亦反映涉事的醫院及醫管局管理層的危機意識不足，未有主動公布事件無可避免令公眾感覺有所隱瞞。管理層有責任及有必要向立法會交代，亦須切實負起監管責任，督促維修商定期維修並制定罰則，杜絕類似事件發生，而在未完成檢討前，亦要有臨時措施防止類似事件再發生，避免造成人命傷亡後才後悔莫及。