沙田私樓闢製毒工場　主腦等4人被捕　檢值逾600萬元貨

東九龍區執法部門經連日情報搜集，鎖定一個由三合會操控的販毒及製毒集團，以及一個由他們掌控的毒品製造工場。昨日(7日)下午，人員在沙田橫壆街一私人住宅單位拘捕2名男子(23歲及29歲)，並於屋內檢獲總值約600萬港元的懷疑毒品，包括約3.7公斤霹靂可卡因、2.5公斤可卡因，414克冰毒，另搜出一批製毒及包裝工具，包括沾有疑似毒品殘餘物的煮食器具、電子磅、量杯、煮食爐、梳打粉和可再封膠袋。

其後，部分人員將2人押送到附近一住宅單位搜屋，再在該處起出約44萬港元現金，以及懷疑紀錄毒品交易的帳簿；相若時間，另一批人員亦在正街21至27號一住宅單位拘捕2名女子(19及20歲)，檢獲約92克懷疑霹靂可卡因，相信她們與該2名男子屬同一集團。涉案毒品估計總市值超過600萬港元。

根據調查，被闢作毒品製作及分銷中心的橫壆街單位已運作近半年，估計「成品」會供應到九龍區一帶市場。被捕人士部分有黑幫背景，當中29歲男子相信為主腦，其餘人士則協助製毒及販運毒品，除了23歲男子是專上學院學生，另外3人均為無業。各人分別涉嫌「製毒」及「販毒」被捕，現正被扣查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。