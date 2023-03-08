香港故宮百樣玲瓏藝術珍品　展出300件珠寶鐘錶配飾

香港故宮文化博物館將於4月14日至8月14日呈獻特別展覽「百樣玲瓏──卡地亞與女性」。展覽由香港故宮策劃主辦，並由卡地亞支持，為全球首個以女性在卡地亞發展史上的獨特地位與影響為主題的大型展覽，將展出約300件卡地亞藝術珍品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻。

「百樣玲瓏」展透過講述歷史上多位重要女性與卡地亞之間的動人故事，追溯女性與珠寶之間的密切關係，展覽其中一大亮點為貞．杜桑的故事。杜桑是現代珠寶界的革命性人物。在20世紀初仍是由男性主導的社會中，杜桑於1933年獲卡地亞第三代掌舵人路易．卡地亞聘用，成為卡地亞首位女性創意總監。杜桑最具代表性的作品之一是她於1949年設計、並為溫莎公爵夫人所收藏的美洲豹胸針，它改寫了珠寶對女性的意義。美洲豹象徵力量、勇氣及自主，從此成為了卡地亞的標誌性圖案。杜桑不僅透過其珠寶設計支持女性爭取權益，還鼓勵她們追求新女性的勇敢堅定和獨立自由的新態度，讓珠寶不但增強女性的外在美，還能體現女性的個性與精神。

展覽按主題共分4個部分。第1部分「皇室與貴族女性：優雅與名望」展示皇室及貴族女性在19世紀卡地亞發展初期所扮演的重要角色；第二部分「女性新姿：打破傳統」介紹卡地亞珠寶設計在女性解放潮流的背景下創作的新風格珠寶；第三部分「好奇尚異：跨文化靈感」探索中國和世界藝術如何激發卡地亞的創作靈感，以滿足人們對新事物的渴求；最後一部分「非凡女性：璀璨新傳奇」則聚焦卡地亞珠寶與現代女性之間的密切關係，展出的珍品來自多位舉足輕重女性的珍藏，包括摩納哥王妃嘉麗絲．姬莉、演員伊莉莎白．泰萊

、林青霞與劉嘉玲。